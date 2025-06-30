Последние препятствия на пути к мирному соглашению должны быть устранены

Последние препятствия на пути к мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией должны быть устранены.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила депутат Милли Меджлиса Севиндж Фаталиева 30 июня в ходе заседания Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам по обсуждению доклада на тему "50-летие Хельсинкского Заключительного акта: ответ на новую реальность в ОБСЕ", проходившего в рамках 32-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"Отмечая 50-летие Хельсинкского заключительного акта, мы имеем возможность не только вспомнить о достигнутых успехах, но и задаться вопросом: как в современных реалиях действовать так, чтобы сохранить и развивать принципы, заложенные в этом документе. В этом контексте я глубоко убеждена, что устранение гуманитарных последствий конфликтов должно оставаться одним из главных приоритетов нашего Комитета. Именно с этим пониманием мы предложили ряд конструктивных поправок в проект резолюции. Действительно, за последний год мы стали свидетелями значительного прогресса на пути к установлению прочного мира между Арменией и Азербайджаном, включая завершение переговоров по проекту мирного соглашения. Мы искренне надеемся, что оставшиеся препятствия - в частности, территориальные притязания к Азербайджану, зафиксированные в конституции Армении - в скором времени будут устранены, что откроет путь к подписанию соглашения. В то же время мы хотим подчеркнуть необходимость конкретной поддержки международного сообщества в преодолении тяжёлых гуманитарных последствий конфликта с Арменией. Более 800 тысяч азербайджанских вынужденных переселенцев по-прежнему не могут вернуться в свои дома из-за полного разрушения около 900 городов и сёл и масштабной минной угрозы, охватывающей 14 процентов территории страны", - сказала она.

По ее словам, общий размер ущерба превышает 150 миллиардов долларов США. За последние 30 лет жертвами взрывов мин стали более 3 400 наших граждан, почти 400 из них - с 2020 года. К сожалению, сегодня утром в Агдаме в результате подрыва на мине пострадало гражданское лицо. Именно поэтому мы призываем к усилению международной солидарности и поддержки гуманитарных усилий Азербайджана по разминированию, восстановлению и реабилитации. Эти шаги имеют жизненно важное значение не только для возрождения сообществ, но и для обеспечения прочного мира и согласия в нашем регионе.

"Мы находимся на важном этапе - на пороге мира. Однако мир возможен лишь на основе честности, взаимного уважения и приверженности конструктивному диалогу. Необоснованные и оторванные от реальности обвинения лишь подрывают этот процесс. Искажение фактов и дезинформация вводят общественность в заблуждение и делают процесс построения доверия между нашими народами ещё более сложным. Нам необходимо опираться в своей работе на факты и реальность, которые хорошо известны всем. Давайте не забывать, что наша сила заключается в готовности прилагать совместные усилия, вести открытый диалог и стремиться к взаимопониманию ради обеспечения прочного мира, стабильности и безопасности в нашем регионе. Именно этот подход ведёт нас к общему благополучию", - добавила она.