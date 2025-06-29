В Азербайджане состоялся первый этап экзамена в резидентуру

Сегодня Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) прошел первый этап вступительного экзамена в резидентуру - экзамен по проверке знаний по основным предметам (вторая попытка).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, для проведения экзамена было выделено 6 зданий, 14 руководителей экзамена, 6 руководителей экзамена, 113 наблюдателей, 17 сотрудников режима допуска к экзамену (охрана) и 6 представителей по зданиям проведения экзамена.

Сообщается, у одного человека был обнаружен мобильный телефон, в связи с чем он был отстранен от экзамена.

ГЭЦ начнет обработку протоколов экзаменов и карточек с правильными ответами с 30 июня.

Результаты экзамена будут объявлены в течение ближайших 2-3 дней.