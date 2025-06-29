https://news.day.az/world/1764151.html Марко Рубио оказался в центре внимания во время речи Трампа - ВИДЕО Крупный план госсекретаря США Марко Рубио во время прямой речи Дональда Трампа в Овальном кабинете привлёк внимание пользователей соцсетей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Марко Рубио оказался в центре внимания во время речи Трампа - ВИДЕО
Крупный план госсекретаря США Марко Рубио во время прямой речи Дональда Трампа в Овальном кабинете привлёк внимание пользователей соцсетей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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