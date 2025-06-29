Марко Рубио оказался в центре внимания во время речи Трампа

Крупный план госсекретаря США Марко Рубио во время прямой речи Дональда Трампа в Овальном кабинете привлёк внимание пользователей соцсетей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.