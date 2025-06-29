https://news.day.az/society/1764197.html Тяжелое ДТП в Нахчыване, есть погибшие и пострадавшие - ФОТО В Нахчыванской АР произошло серьезное ДТП. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автомагистрали Нахчыван-Садарак, проходящем по территории села Хок Кенгерлинского района, столкнулись автомобиль марки "NAZ Lifan" (75-TA-349) и автомобиль марки "Газель" (68-BD-131).
Тяжелое ДТП в Нахчыване, есть погибшие и пострадавшие - ФОТО
В Нахчыванской АР произошло серьезное ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автомагистрали Нахчыван-Садарак, проходящем по территории села Хок Кенгерлинского района, столкнулись автомобиль марки "NAZ Lifan" (75-TA-349) и автомобиль марки "Газель" (68-BD-131). В результате аварии 2 человека погибли, а 2 человека получили ранения.
Раненые госпитализированы в больницу Нахчыванской АР.
На месте происшествия работают сотрудники МВД и МЧС.
По факту проводится расследование.
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