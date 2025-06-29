Тяжелое ДТП в Нахчыване,

В Нахчыванской АР произошло серьезное ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автомагистрали Нахчыван-Садарак, проходящем по территории села Хок Кенгерлинского района, столкнулись автомобиль марки "NAZ Lifan" (75-TA-349) и автомобиль марки "Газель" (68-BD-131). В результате аварии 2 человека погибли, а 2 человека получили ранения.

Раненые госпитализированы в больницу Нахчыванской АР.

На месте происшествия работают сотрудники МВД и МЧС.

По факту проводится расследование.