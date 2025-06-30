Задержаны двое сотрудников ФСБ России, работавших в Sputnik Азербайджан

В ходе операции, проведенной полицией в офисе агентства "Sputnik Азербайджан" (Бакинское отделение российского МИА "Россия сегодня"), имеются задержанные.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на APA.

Согласно информации, в ходе операции МВД задержаны двое сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, работающих в этом агентстве.

Ранее мы сообщали, что в офисе агентства "Спутник-Азербайджан" проводится операция. Полицейские взяли офис под контроль.

Напомним, некоторое время назад деятельность "Спутник-Азербайджан" была приостановлена. Тем не менее, стало известно, что агентство продолжало свою работу, а сотрудники выходили на работу.

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