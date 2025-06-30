https://news.day.az/politics/1764458.html Эрсин Татар посетит Азербайджан Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар посетит Азербайджан. Как сообщает Day.Az, визит состоится 2 июля. Ожидается, что Эрсин Татар примет участие в ряде мероприятий в Азербайджане. Ранее мы сообщали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан.
Эрсин Татар посетит Азербайджан
Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар посетит Азербайджан.
Как сообщает Day.Az, визит состоится 2 июля.
Ожидается, что Эрсин Татар примет участие в ряде мероприятий в Азербайджане.
Ранее мы сообщали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре