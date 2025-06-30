Эрсин Татар посетит Азербайджан

Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар посетит Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, визит состоится 2 июля.

Ожидается, что Эрсин Татар примет участие в ряде мероприятий в Азербайджане.

Ранее мы сообщали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан.