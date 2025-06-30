Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом Азербайджан.

Турецкий лидер прибудет в Азербайджан с однодневным визитом 4 июля, сообщает Day.Az.

Ожидается, что Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите Организации экономического сотрудничества в Азербайджане.