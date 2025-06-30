https://news.day.az/politics/1764453.html Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом Азербайджан. Турецкий лидер прибудет в Азербайджан с однодневным визитом 4 июля, сообщает Day.Az. Ожидается, что Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите Организации экономического сотрудничества в Азербайджане.
Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом Азербайджан.
Турецкий лидер прибудет в Азербайджан с однодневным визитом 4 июля, сообщает Day.Az.
Ожидается, что Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите Организации экономического сотрудничества в Азербайджане.
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