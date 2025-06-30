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Китай представил новое оружие - ВИДЕО

Китай представил оружие, которое может вывести из строя электричество на площади до 10 тыс. кв. м.. Как передает Day.Az, об этом сообщило Центральное телевидение Китая. После запуска с земли оно сбрасывает около 90 суббоеприпасов с графитовыми нитями, вызывающими короткие замыкания на высоковольтных линиях и масштабные отключения.