Китай представил новое оружие

Китай представил оружие, которое может вывести из строя электричество на площади до 10 тыс. кв. м..

Как передает Day.Az, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

После запуска с земли оно сбрасывает около 90 суббоеприпасов с графитовыми нитями, вызывающими короткие замыкания на высоковольтных линиях и масштабные отключения.