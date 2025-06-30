Военная делегация Казахстана ознакомилась с применением стандартов НАТО в армии Азербайджана

В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Казахстана на 2025 год, в Баку состоялась встреча между представителями министерств обороны двух стран.

Об этом в понедельник сообщили Day.Az в миноброны Азербайджана.

"На встрече, состоявшейся в Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны, казахстанским гостям был представлен брифинг о программе Концепции оперативных возможностей (КОВ) в азербайджанской армии, реформах в системе военного образования, а также о внедрении системы планирования, программирования и бюджетирования в рамках оборонного планирования.

Затем в батальоне КОВ гости ознакомились с применением стандартов НАТО в армии Азербайджана.

Делегации был представлен брифинг о подразделениях КОВ, гости ознакомились с вооружением и техникой.

В заключение были даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес, между сторонами состоялся обстоятельный обмен мнениями",- отмечается в сообщении ведомства.