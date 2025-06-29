В Европе начали опасаться закупать американское оружие

Европа опасается закупать оружие у США из-за политики, которую ведет американский президент Дональд Трамп в отношении России, а также непредсказуемости внешней политики Соединенных Штатов. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Они опасаются, что могут подвергнуться большему риску, если углубят свою зависимость от США", - говорится в публикации.

По информации агентства, для европейских стран, которые одобрили крупнейшее за десятилетия увеличение военных расходов до 5% от ВВП, покупка вооружений у США выглядит менее привлекательной, чем прежде. Однако страны Европы, как пишет Bloomberg, вынуждены полагаться на США из-за технологического отставания европейского оборонного сектора.