Массовое отравление неизвестным веществом в ТЦ в России

Массовое отравление неизвестным веществом произошло в торговом центре "Реми Сити" на улице Борисенко во Владивостоке, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Восемь человек надышалось парами и были доставлены в больницу, некоторые из них потеряли сознание, сообщает Telegram-канал Baza. Посетителей и работников ТЦ экстренно эвакуировали.

По предварительным данным, в помещении разбилась банка с нашатырным спиртом.

По факту инцидента проводится прокурорская проверка, будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям ответственных лиц, сообщили в надзорном ведомстве.

На место прибыли спасатели и медики, проводится медицинское обследование работников.