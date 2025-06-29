Британцы выступили против закупки F-35 у США

Акция протеста против покупки у США самолетов F-35A, способных нести ядерные бомбы, прошла в Великобритании. Об этом сообщило движение "Кампания за ядерное разоружение" (Campaign for Nuclear Disarmament, CND), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Активисты провели акцию рядом с базой королевских ВВС Марэм в графстве Норфолк на востоке Англии. Британцы выразили недовольство решением правительство направить средства на покупку истребителей, никак не согласовав это с обществом.

"Мы должны противостоять правительству, которое урезает программы социального обеспечения ради перевооружения без каких-либо консультаций с обществом или парламентских дебатов", - говорится в сообщении.