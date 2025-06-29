https://news.day.az/sport/1764205.html "Кяпаз" расстался с еще одним игроком Гянджинский клуб "Кяпаз" расстался с еще одним игроком. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, полузащитник Турал Рзаев покинул клуб после истечения срока контракта, который не был продлен. Воспитанник гянджинской футбольной школы дебютировал за "желто-синих" в сезоне 2015-2016 годов.
"Кяпаз" расстался с еще одним игроком
Гянджинский клуб "Кяпаз" расстался с еще одним игроком.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, полузащитник Турал Рзаев покинул клуб после истечения срока контракта, который не был продлен.
Воспитанник гянджинской футбольной школы дебютировал за "желто-синих" в сезоне 2015-2016 годов.
Футболист провел в составе западного клуба шесть сезонов, сыграл 122 матча и забил 1 гол.
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