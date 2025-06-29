Гянджинский клуб "Кяпаз" расстался с еще одним игроком.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, полузащитник Турал Рзаев покинул клуб после истечения срока контракта, который не был продлен.

Воспитанник гянджинской футбольной школы дебютировал за "желто-синих" в сезоне 2015-2016 годов.

Футболист провел в составе западного клуба шесть сезонов, сыграл 122 матча и забил 1 гол.