Компания Трампа отказалась от идеи производить свой смартфон в США

Связанная с президентом США Дональдом Трампом компания The Trump Organization удалила со своего сайта упоминание о том, что анонсированный ею смартфон T1 будут производить в США. На это обратило внимание CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Теперь на сайте оператора связи Trump Mobile указано, что Т1 является "гордой американской разработкой", "созданной с учетом американских ценностей" и "воплощенной в жизнь прямо здесь, в США". Новая формулировка избегает упоминания о стране производства модели, а каких-либо обещаний по этому поводу больше нет.

Компания анонсировала скорый выпуск своего смартфона и создание мобильного оператора со своим тарифным планом на прошлой неделе. Она объявила, что купить гаджет можно будет в августе, а его стоимость с тарифным планом составит 499 долларов. Телефон должен иметь металлический корпус золотистого цвета с гравировкой американского флага и заставкой по умолчанию в виде слогана Трампа Make America Great Again ("Сделаем Америку великой снова").