https://news.day.az/society/1764409.html В Азербайджане стартовала работа по размещению детей в малых домах семейного типа Начата работа по размещению детей, находящихся под опекой государства, в малых домах семейного типа. Об этом заявил сегодня председатель правления Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Вугар Бейбутов на пресс-конференции, посвященной 5-летию Агентства, сообщает Day.Az.
В Азербайджане стартовала работа по размещению детей в малых домах семейного типа
Начата работа по размещению детей, находящихся под опекой государства, в малых домах семейного типа.
Об этом заявил сегодня председатель правления Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Вугар Бейбутов на пресс-конференции, посвященной 5-летию Агентства, сообщает Day.Az.
"Мы начали работу по переводу государственных детских учреждений в данной сфере на модель малых домов семейного типа", - сказал он.
Ранее мы сообщали о том, сколько центров соцобслуживания откроются в Азербайджане до конца года.
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