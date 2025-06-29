В бундестаге призвали дать Германии прямой доступ к ядерному оружию

Председатель фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге (парламенте) Йенс Шпан считает, что размещенного в ФРГ американского атомного оружия недостаточно для "сдерживания" России, поэтому, по его мнению, Германия или ЕС должны получить доступ к ядерному арсеналу Франции или Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Европа должна стать способной к сдерживанию. Для этого в том числе в Германии размещены американские атомные бомбы, но этого на долгосрочную перспективу недостаточно", - сказал он в интервью газете Welt am Sonntag. "Мы должны обсудить германское или европейское участие в доступе к арсеналу атомного оружия Франции и Великобритании, возможно, собственное участие вместе с другими европейскими государствами", - заявил Шпан. По его словам, "это будет стоить много денег, но тот, кто хочет защиты, должен и финансировать ее".

"Нам следует вести дискуссии о собственном европейском ядерном зонтике, - продолжал лидер фракции ХДС/ХСС. - А это будет работать только при германском лидерстве. Тот, кто не может обеспечить ядерное сдерживание, станет игрушкой мировой политики".

Как считает Шпан, один из вариантов мог бы заключаться в том, чтобы ответственность за "ядерную кнопку" переходила от страны к стране ЕС по случайному принципу. "Тогда потенциальный противник будет оставаться в неведении", - полагает политик.