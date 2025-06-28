https://news.day.az/world/1763950.html В Таиланде сильнейшее наводнение затопило город - ВИДЕО В Таиланде сильнейшее наводнение затопило город Чианграй, столицу одноименной провинции. Проводится экстренная эвакуация жителей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Таиланде сильнейшее наводнение затопило город - ВИДЕО
В Таиланде сильнейшее наводнение затопило город Чианграй, столицу одноименной провинции. Проводится экстренная эвакуация жителей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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