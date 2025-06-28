В Таиланде сильнейшее наводнение затопило город

В Таиланде сильнейшее наводнение затопило город Чианграй, столицу одноименной провинции. Проводится экстренная эвакуация жителей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: