Самую сухую пустыню мира засыпало снегом

Чилийскую пустыню Атакама, которая считается самой сухой в мире, засыпало снегом. Об этом сообщает расположенная на ее территории обсерватория ALMA в социальной сети Х, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Невероятно! Пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!" - говорится в сообщении. Отмечается, что такая погодная аномалия наблюдается впервые за десять лет.