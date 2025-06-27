https://news.day.az/unusual/1763914.html Самую сухую пустыню мира засыпало снегом - ВИДЕО Чилийскую пустыню Атакама, которая считается самой сухой в мире, засыпало снегом. Об этом сообщает расположенная на ее территории обсерватория ALMA в социальной сети Х, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. "Невероятно! Пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!" - говорится в сообщении.
Самую сухую пустыню мира засыпало снегом - ВИДЕО
Чилийскую пустыню Атакама, которая считается самой сухой в мире, засыпало снегом. Об этом сообщает расположенная на ее территории обсерватория ALMA в социальной сети Х, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Невероятно! Пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!" - говорится в сообщении. Отмечается, что такая погодная аномалия наблюдается впервые за десять лет.
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