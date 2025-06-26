https://news.day.az/society/1763666.html В Азербайджане назвали число браков с большим возрастным разрывом За последние три года шесть девушек в возрасте от 18 до 29 лет официально вступили в брак с мужчинами старше 60 лет. Как сообщает Day.Az, такие данные озвучили в Государственном комитете статистики в ответ на запрос портала modern.az.
В Азербайджане назвали число браков с большим возрастным разрывом
За последние три года шесть девушек в возрасте от 18 до 29 лет официально вступили в брак с мужчинами старше 60 лет.
Как сообщает Day.Az, такие данные озвучили в Государственном комитете статистики в ответ на запрос портала modern.az.
Также отмечается, что в 2024 году средний возраст вступающих в брак мужчин составил 30.2 года, женщин - 25.2 года.
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