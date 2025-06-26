https://news.day.az/world/1763629.html

Хаменеи поздравил иранцев

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поздравил народ с победой в конфликте с Израилем. "Поздравляю с победой над порочным сионистским режимом (имеется в виду Израилем - прим. ТАСС)", - приводит слова Хаменеи его пресс-служба в X, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.