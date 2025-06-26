https://news.day.az/politics/1763601.html В Ханкенди организовано шествие военнослужащих по случаю Дня Вооруженных сил - ФОТО 26 июня в Ханкенди проходит шествие военнослужащих, посвященное 107-й годовщине создания Вооруженных сил Азербайджанской Республики. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, шествие, начавшееся с площади Победы, продолжится до въездных ворот в Ханкенди.
В Ханкенди организовано шествие военнослужащих по случаю Дня Вооруженных сил - ФОТО
26 июня в Ханкенди проходит шествие военнослужащих, посвященное 107-й годовщине создания Вооруженных сил Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, шествие, начавшееся с площади Победы, продолжится до въездных ворот в Ханкенди.
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