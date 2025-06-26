В Ханкенди организовано шествие военнослужащих по случаю Дня Вооруженных сил

26 июня в Ханкенди проходит шествие военнослужащих, посвященное 107-й годовщине создания Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, шествие, начавшееся с площади Победы, продолжится до въездных ворот в Ханкенди.