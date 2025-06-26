Минобороны Турции поздравило Азербайджан

Министерство национальной обороны Турции поделилось в соцсетях публикацией по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, в оборонном ведомстве братской страны подчеркнули нерушимость единства Турции и Азербайджана.

"Приветствуем героические Вооруженные силы Азербайджана, которые круглосуточно стоят на страже безопасности и спокойствия братской страны. Турция и Азербайджан останутся единым сердцем и единым кулаком в свете изречения "Одна нация, два государства"", - говорится в публикации Минобороны Турции в соцсетях.