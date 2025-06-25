https://news.day.az/world/1763498.html Зеленский встретился с Трампом на полях саммита НАТО Президент Украины Володимир Зеленский провел встречу с Президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге, сообщает Day.Az. В заявлении, опубликованном в социальной сети X, Президент Украины подчеркнул важность состоявшегося диалога, отметив, что стороны обсудили "все важные вопросы".
Зеленский встретился с Трампом на полях саммита НАТО
Президент Украины Володимир Зеленский провел встречу с Президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге, сообщает Day.Az.
В заявлении, опубликованном в социальной сети X, Президент Украины подчеркнул важность состоявшегося диалога, отметив, что стороны обсудили "все важные вопросы".
"У меня была долгая и содержательная встреча с Президентом Трампом. Мы обсудили, как добиться прекращения огня и установить реальный мир. Говорили о защите наших людей, - говорится в публикации. - Мы ценим внимание и готовность помочь приблизить мир".
Глава украинского государства сообщил, что дополнительная информация будет предоставлена позже.
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