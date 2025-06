На Baku Piano Festival 2025 наградили победителей конкурса «Литературный этюд для фортепиано»

В рамках Baku Piano Festival 2025 состоялись литературный вечер и церемония награждения победителей конкурса "Литературный этюд для фортепиано", сообщает Day.Az.

На открытии вечера в Landmark Baku инициатор конкурса Рустам Гусейнов рассказал об интересных деталях конкурса этого года. Цель конкурса - создание яркого музыкального образа в литературном произведении и популяризация темы музыки в литературе. По его словам, такие конкурсы стимулируют развитие литературных навыков и дают массу вдохновения не только любителям литературы, но и музыкантам. Были отмечены значительно возросший уровень конкурса и сложный выбор членов жюри. Но самое главное для участников - это желание творить.

Работы участников оценивали члены жюри - директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова, член Союза писателей Азербайджана Александр Хакимов, директор NG Creators Club Натиг Алиев, медиа-координатор Baku Piano Festival Рустам Гусейнов.

Победителями литературного конкурса Baku Piano Festival 2025 стали:

I место - Мехти Али,

II место - Лала Алиева-Клычкова,

III место - Ленай Сеидали-заде,

Приз зрительских симпатий - Гюльгез Гурбанова.

На вечере авторы поделились своими мнениями и рассказали о процессе творчества, а жюри отметило наиболее интересные эпизоды в рассказах конкурсантов, подробно описав процесс и критерии отбора победителей. Среди участников мероприятия были как начинающие литераторы, так и известные писатели. На мероприятии также со своими произведениями выступили члены литературного проекта "Современные поэты" Лала Гасанова, Гюнатай Гусейнова, Ляман Гасанова, Зиба Расул, Лала Алиева-Клычкова, Максим Елизаров, Масума Гасымова, Алия Тагиева, Ольга Шалаева, Зивярханум Мамедова, Нелл Кьюри, Самира Шихиева и Байрам Магеррамов.

Международный Baku Piano Festival 2025 проходит с 14 по 28 июня. Жителям и гостям столицы представлены большая концертная программа, музыка разных жанров, арт-мероприятия, выставки, литературный конкурс и джем-сейшны. Особая гордость фестиваля - концерт молодых талантов "We Are the Future".

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az