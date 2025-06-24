https://news.day.az/officialchronicle/1763025.html Президент Ильхам Алиев: Открытие электростанции «8 Ноября» значительно усилит энергетический потенциал нашей страны Открытие электростанции "8 Ноября" - это прекрасное событие, которое значительно усилит энергетический потенциал нашей страны. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия электростанции "8 Ноября" в Мингячевире.
Президент Ильхам Алиев: Открытие электростанции «8 Ноября» значительно усилит энергетический потенциал нашей страны
Открытие электростанции "8 Ноября" - это прекрасное событие, которое значительно усилит энергетический потенциал нашей страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия электростанции "8 Ноября" в Мингячевире.
"В целом создание этой станции и завершение всех работ в короткие сроки демонстрируют мощь, потенциал нашей страны, опыт и профессионализм наших энергетиков. Сегодня электростанция "8 Ноября" является крупнейшей электростанцией нашей страны", - отметил глава государства.
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