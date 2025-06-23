В Армении рассказали об итогах встречи Эрдоган-Пашинян

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прошла в весьма позитивной атмосфере.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

"Обе стороны представили друг другу свои позиции как по вопросам двусторонних отношений, так и по региональным процессам. Армянская сторона положительно оценивает эту встречу", - отметил он.

На вопрос, как президент Турции отнесся к проекту "Перекрёсток мира", Костанян ответил: "Естественно, обсуждалась и тема открытия региональных коммуникаций. Обе стороны подчеркнули важность их разблокировки".

В заключение замминистра подчеркнул, что процесс нормализации требует последовательной и вдумчивой работы. При этом, по его словам, правительство Армении продолжает целенаправленные усилия по установлению нормальных отношений с Азербайджаном.