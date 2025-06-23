https://news.day.az/world/1762803.html Израиль ударил по тюрьме Эвин в Тегеране - ВИДЕО Тюрьма Эвин в Тегеране подверглась израильскому удару, некоторые помещения повреждены. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба судебной власти республики. По ее информации, в здания тюрьмы попали несколько израильских снарядов, однако сейчас ситуация находится под контролем.
Израиль ударил по тюрьме Эвин в Тегеране - ВИДЕО
Тюрьма Эвин в Тегеране подверглась израильскому удару, некоторые помещения повреждены. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба судебной власти республики.
По ее информации, в здания тюрьмы попали несколько израильских снарядов, однако сейчас ситуация находится под контролем.
Вся информация о якобы беспорядках на территории тюрьмы, распространяемая западными СМИ, не соответствует действительности, отмечается в сообщении.
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