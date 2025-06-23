Израиль ударил по тюрьме Эвин в Тегеране

Тюрьма Эвин в Тегеране подверглась израильскому удару, некоторые помещения повреждены. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба судебной власти республики.

По ее информации, в здания тюрьмы попали несколько израильских снарядов, однако сейчас ситуация находится под контролем.

Вся информация о якобы беспорядках на территории тюрьмы, распространяемая западными СМИ, не соответствует действительности, отмечается в сообщении.

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