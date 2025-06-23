В рамках проекта "Дни оперы" прошел вечер памяти великого Бюльбюля

В рамках проекта "Дни оперы", организованного Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета, состоялась концертная программа, посвящённая 128-летию со дня рождения основоположника азербайджанского профессионального вокального искусства, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии, профессора и общественного деятеля Бюльбюля, сообщает Day.Az.

На концерте в Международном центре мугама выступили заслуженные артисты Фарид Алиев, Алиахмед Ибрагимов, Илькин Ахмедов, а также солисты Адиль Ахундов, Махир Тагизаде, Атеш Гараев, Рза Хосровзаде и Мирали Сарызаде.

В программу, составленную из произведений из репертуара Бюльбюля, вошли произведения азербайджанских и мировых классиков - Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Асафа Зейналлы, Тофига Гулиева, Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди, Гаэтано Доницетти, народные азербайджанские песни. Концерт, прошедший с аншлагом, был тепло встречен и высоко оценён публикой.

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