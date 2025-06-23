Windows уличили в блокировании браузера Chrome

Пользователи Windows и браузера Chrome рассказали, что Microsoft начала мешать работе программы от Google. На это обратило внимание издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первые сообщения о проблемах Chrome в Windows появились в начале июня на сайте поддержки Google. Согласно жалобам, популярный браузер просто перестал открываться в операционной системе (ОС) от Microsoft. Позже специалисты выяснили, что проблема связана с обновлением функции Windows.

По словам журналистов, неполадки стали появляться из-за обновления функции родительского контроля Family Safety, которая позволяет блокировать определенные сайты. Специалисты, уличившие Microsoft в блокировании Chrome, выяснили, что другие браузеры - Firefox или Opera - работают нормально.

"У некоторых пользователей Chrome действительно может не работать, когда включена функция Microsoft Family Safety", - заметила специалист поддержки Chrome Эллен Т. Журналисты The Verge обратились к Microsoft за комментарием, но не получили оперативного ответа. В материале говорится, что проблему временно можно решить, если переименовать исполняемый файл браузера - например, в Chrome1.exe.