Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству строительных материалов в Геранбое

23 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству строительных материалов ЗАО Konstralab Industries в Геранбойском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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