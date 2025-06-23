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Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству строительных материалов в Геранбое - ФОТО

23 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству строительных материалов ЗАО Konstralab Industries в Геранбойском районе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется