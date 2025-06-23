https://news.day.az/officialchronicle/1762776.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству строительных материалов в Геранбое - ФОТО 23 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству строительных материалов ЗАО Konstralab Industries в Геранбойском районе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству строительных материалов в Геранбое - ФОТО
23 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству строительных материалов ЗАО Konstralab Industries в Геранбойском районе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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