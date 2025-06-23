Назван объем кредитного портфеля Азербайджана

Объем текущего кредитного портфеля Азербайджана за последние 7 лет увеличился на 125 процентов и составил 29,3 миллиарда манатов.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев в ходе своего выступления на I Международной конференции по кредитной отчетности.

По его словам, в 2024 году активы банковского сектора Азербайджана выросли на 80 процентов по сравнению с 2018 годом и достигли 53 миллиардов манатов.

"За отчетный период значительно сократились объемы просроченных кредитов. Так, по сравнению с 2018 годом объем этих кредитов сократился на 72 процента и составил 449 миллионов манатов",- добавил З.Нуриев.