Израиль подвергся массированной ракетной атаке: взрывы по встрей стране

Утром 23 июня Израиль подвергся ракетной атаке со стороны Ирана. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала последовательные залпы, в каждом из которых было несколько баллистических ракет.

Как передает Day.Az, атака последовала вскоре после того, как израильские ВВС нанесли удары по шести военным аэродромам в западных, восточных и центральных районах Ирана. По словам представителей ЦАХАЛа, это была превентивная мера, лишившая иранскую авиацию возможности использовать эти базы для последующих действий.

По всей территории Израиля была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в десятках населённых пунктов на севере страны - в Кирьят-Шмоне, Метуле, Шломи, Маалот-Таршихе, Тель-Хае, а также на Голанских высотах. Позднее тревога распространилась на центральный и южный Израиль: в Иерусалиме, Ашкелоне, Ашдоде, Кирьят-Гате, Сдероте и других городах. В ряде случаев гражданам пришлось срочно укрываться в бомбоубежищах.

Сообщается, что падение баллистической ракеты зафиксировано и в районе Ашдода. Над многими районами слышны взрывы - это работают системы перехвата. Отголоски взрывов слышны и в небе над Тель-Авивом, Хайфой, Акко, Тверией и Нагарией.

По информации военных, ракетные атаки продолжаются волнами. Израиль остаётся в состоянии повышенной боевой готовности, армия отслеживает ситуацию в реальном времени. Заседания парламентских комиссий в Кнессете были прерваны - депутаты были эвакуированы в бомбоубежище.