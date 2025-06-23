https://news.day.az/world/1762774.html

Израиль наносит авиаудары по военным объектам в Тегеране

ВВС Израиля начали новую серию авиаударов по военным объектам, расположенным в столице Ирана - Тегеране. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана.