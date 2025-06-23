В Баку с успехом прошла двухдневная премьера спектакля "Şah Abbas Namə"

В Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя с большим успехом прошла двухдневная премьера спектакля "Şah Abbas Namə" (Повествование о Шахе Аббасе), поставленного по пьесе "Şahnamə" писателя и драматурга Ильгара Фахми, сообщает Day.Az.

Произведение, посвящённое одному из самых блистательных и противоречивых правителей истории Азербайджана, ожило на сцене с новой художественной силой и драматургической глубиной. На премьерных показах присутствовали государственные и общественные деятели, представители науки и культуры, а также широкая театральная общественность. Атмосфера вечеров была проникнута духом уважения к истории и любви к искусству.

"Şah Abbas Namə" - это не просто историческая хроника, а глубокое драматическое исследование эпохи, личности и власти. Зритель становится свидетелем восхождения на трон юного, 16-летнего Шаха Аббаса, одного из величайших правителей Сефевидской империи. Через сражения за территориальную целостность, внутридворцовые интриги, кровавые распри и личные трагедии раскрывается сложный, неоднозначный характер правителя, способного принимать самые жёсткие решения во имя будущего государства.

Финальные сцены спектакля переносят зрителя в последние дни жизни Шаха Аббаса, когда даже умирая, он не позволяет себе слабости и остаётся верен идеалам сильной власти и исторической миссии. Режиссёрское видение превращает этот исторический сюжет в эмоциональную симфонию о цене власти, ответственности и одиночестве лидера.

Историко-психологическую драму в четырёх действиях поставил заслуженный артист Ниджат Казымов. Художником-постановщиком выступил главный художник театра Мустафа Мустафаев, музыкальное оформление - Айгюль Гулиева, режиссёр - Сабина Мамедзаде, ассистенты режиссёра - Фуад Джавадзаде и Насиба Джаналиева.

В спектакле блистали - народный артист Гурбан Исмаилов, заслуженные артисты Ниджат Казымов, Эльнур Керимов, Нофель Велиев, Эльнур Гусейнов, Расим Джафар, а также Сянан Кязымлы, Нияз Гасымов, Метлеб Абушов, Керем Хадызаде, Айдын Демиров, Анар Сейфуллаев, Джейхун Мамедов, Эльшан Гаджибабаев, Рамиль Мамедов, Вахид Оруджоглу, Эльшан Шихалиев, Манаф Дадашов, Рашад Сафаров, Эльгюн Яхьяев, Анар Сафиев, Ильхан Садыгов, Нурлан Сулейманлы, Гусейн Байрамов, Рамиг Насиров, Таир Исмаилов, Вугар Мамедалиев, Халиг Бекиров, Хилал Демиров, Эльдар Иманов и Яшар Гейдарли.

Премьера "Şah Abbas Namə" стала не просто театральным событием, а настоящим погружением в эпоху, где история переплетается с человеческими драмами, а сцена - становится зеркалом времени.

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