Израиль обстрелял центр города в иранской провинции Альборз

Израиль нанес удар по одному из крупнейших округов под названием "Сепах" в городе Карадж, расположенном в провинции Альборз на Севере Ирана.

Как сообщает в понедельник Day.Az, видеокадры последствия удара были распространены в соцсетях.

На видеокадрах видно, что в результате удара по округу "Сепах" произошёл сильный взрыв. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом "Хатам аль-Анбия" - Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

Напомним, что 22 июня ВВС США нанесли удары по трём иранским ядерным объектам. По имеющимся данным, все три объекта были уничтожены.

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