https://news.day.az/society/1762758.html В Азербайджане продлен особый карантинный режим Правительство Азербайджана продлило срок действия особого карантинного режима, введенного в связи с пандемией коронавируса. Новое продление означает, что некоторые ограничительные меры останутся в силе до начала октября. Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
Правительство Азербайджана продлило срок действия особого карантинного режима, введенного в связи с пандемией коронавируса. Новое продление означает, что некоторые ограничительные меры останутся в силе до начала октября.
Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов. Согласно решению, особый карантинный режим в стране будет действовать до 6:00 утра 1 октября 2025 года.
Напомним, ранее этот срок был продлен до 1 июля.
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