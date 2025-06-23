В Азербайджане продлен особый карантинный режим

Правительство Азербайджана продлило срок действия особого карантинного режима, введенного в связи с пандемией коронавируса. Новое продление означает, что некоторые ограничительные меры останутся в силе до начала октября.

Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов. Согласно решению, особый карантинный режим в стране будет действовать до 6:00 утра 1 октября 2025 года.

Напомним, ранее этот срок был продлен до 1 июля.