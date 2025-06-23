Как продвигаются работы по строительству первой железнодорожной галереи в Азербайджане?

Основная часть строительных работ по возведению галереи на участке Хакари-Миндживан железнодорожной линии Горадиз-Агбенд завершена.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в ответ на запрос Trend.

Отмечается, что галерея спроектирована для защиты железной дороги от возможных обвалов камней с гор.

"Ее длина составляет 144 метра. Конструкция выполнена из монолитного железобетона. Это первая железнодорожная галерея, построенная в Азербайджане в период независимости", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ЗАО "Азербайджанские железные дороги" назначило на 26, 27, 28 и 29 июня дополнительные рейсы по маршруту Баку - Агстафа - Баку с целью удовлетворения возросшего пассажирского спроса.