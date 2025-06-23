Назван скрытый способ ускорить Windows 11

Журналисты издания Neowin назвали способ заставить операционную систему (ОС) Windows 11 работать быстрее.

Как передает Day.Az, материал доступен на сайте медиа.

По словам автора портала Тараса Бурии, устаревшая Windows 10 все еще работает на персональных компьютерах (ПК) быстрее, чем Windows 11. Главной причиной специалист назвал визуальные эффекты и анимации, которые заметно нагружают процессор ПК и мешают работе. Журналист предложил скрыть и отключить анимации в системе.

"Как только я отключил анимацию, все стало намного быстрее: меню "Пуск", переключение виртуальных рабочих столов, контекстные меню и прочее", - заметил Бурия. По его мнению, в Microsoft до сих пор не оптимизировали ОС должным образом, поэтому иногда система может тормозить.

Чтобы отключить анимацию, специалист посоветовал перейти в настройки Windows 11, затем открыть раздел "Специальные возможности", после перейти в меню "Визуальные эффекты" и отключить их. Всего пользователь может отключить анимацию элементов управления и внутри окон, сворачивания и разворачивания окон и панели задач.

"Обратите внимание, что эти настройки влияют не только на общий пользовательский интерфейс Windows 11, но и на анимацию в различных приложениях, что, в свою очередь, может сделать их более быстрыми", - подытожил автор.