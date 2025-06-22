Рафаэль Физиев рассказал о своем перфомансе на UFC Fight Night в Баку

В Баку прошел первый в истории турнир UFC в Азербайджане. Одним из самых ожидаемых и интересных поединков UFC Fight Night стал бой в основном карде легкого веса между представителем Азербайджана Рафаэлем Физиевым и чилийцем Игнасио Бахамондесом. В рамках вечера в Baku Crystall Hall состоялись 12 боев, по 6 в основном и предварительном карде.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, для Рафаэля этот бой стал 11-м в UFC. До этого у него была "черная полоса" из трех поражений подряд, в то время как Игнасио Бахамондесом подошел к бою с тремя победами. До череды неудач на счету азербайджанского бойца было шесть побед подряд в UFC, и считался явным кандидатом на пути к титулу чемпиона. Ныне Рафаэль занимает 11 позицию рейтинга UFC в своей весовой категории. Четвёртое поражение кряду могло крайне негативно отразиться на перспективах Физиева в UFC. Поэтому для 32-летнего бойца этот вечер был очень важным!

Кстати, фанаты UFC полюбили Рафаэля по прозвищу "Атаман" за уникальную технику боя и эффектный прием, когда он уклоняется от ударов ногой, как Нео из фильма "Матрица". Этот перформанс Рафаэль несколько раз продемонстрировал и в прошедший вечер.

Так как оба спортсмена - страйкеры, любят биться на ногах, поединок редко переходил в партер. А тейкдауны Рафаэля оказались неожиданными для Игнасио. Бойцы провели в октагоне три раунда, и поединок получился довольно упорным, но Рафаэль постепенно наращивал преимущество и в итоге одержал очень важную победу.

"Во время боя мне несколько раз хотелось на эмоциональном уровне "зарубиться" с соперником, но решил придерживаться разработанной тактики, действовать более хладнокровно. Высокий рост соперника (ред. - крайне высокий для легковеса рост в 190 см. рост Физиева - 173 см) для меня был не столь важен, так как неоднократно бился с такими бойцами", - отметил на пресс-конференции Рафаэль, сказав, что за победу отец обещал сделать отменный шашлык из барашка.

Кстати, чилиец завоевал любовь азербайджанским своим позитивным характером и настроем.

"Очень хороший бой. Я нахожусь в Азербайджане и не мог проиграть перед таким количеством болельщиков. Азербайджан - народ-победитель и заслуживает счастья. Я горжусь представлять родину", - отметил боец.

На вопрос о будущем сопернике Физиева, который поможет ему войти в ТОП-10, ответил "Я человек - ракета, меня можно отправить даже на Луну".