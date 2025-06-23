Азербайджанцы вновь становятся жертвами мошенников

За последние два дня в Азербайджане зафиксированы случаи незаконного списания средств с банковских счетов. Люди теряют десятки тысяч манатов - все из-за фишинга и мошенничества в интернете.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, 21 и 22 июня в полицию поступили многочисленные обращения. В результате проведенного расследования выяснилось, что с банковских карт граждан были незаконно сняты такие суммы, как 20 000, 9 500, 1 731, 535, 393, 224, 89 и 72 маната.

По информации МВД, подобные преступления совершаются с использованием неизвестных номеров, фальшивых SMS, поддельных сайтов и приложений. Мошенники представляются сотрудниками банков или государственных структур и пытаются выманить данные банковской карты - номер, PIN-код, CVV, а также одноразовые подтверждающие коды (OTP).

Министерство внутренних дел вновь предостерегает граждан не доверять звонкам с незнакомых номеров, никогда не переходить по подозрительным ссылкам в SMS или e-mail, не сообщать данные своей карты и информацию о мобильном банкинге никому, даже если собеседник представляется банковским работником.

"Если вы стали жертвой подобного мошенничества, немедленно обратитесь в полицию и свой банк", - говорится в сообщении МВД.