https://news.day.az/world/1762721.html Израиль атаковал иранские аэродромы - ВИДЕО Израиль атаковал шесть аэродромов на западе, востоке и в центре Ирана. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Израиль атаковал иранские аэродромы - ВИДЕО
Израиль атаковал шесть аэродромов на западе, востоке и в центре Ирана.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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