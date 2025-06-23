Как долго продлится нестабильная погода в Азербайджане?

Погодные условия в Азербайджане остаются нестабильными: в ряде регионов продолжаются дожди и усилившийся западный ветер. Синоптики предупреждают, что такая обстановка сохранится как минимум до завтрашнего вечера.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, по состоянию на 11:00 утра 23 июня осадки и сильный ветер зафиксированы во многих районах страны.

Наибольшее количество осадков выпало в селе Сарабаш (Гах) - 30 мм, в Загатале - 9 мм, в Кишчае (Шеки) - 8 мм, в Балакене - 5 мм. По 2 мм осадков отмечено в Астаре, Товузе и Гусаре. Еще в десятках районов, включая Шушу, Лачин, Физули, Шамаху, Исмаиллы, Губу и Гянджу, осадки составили около 1 мм.

На фоне дождей усиливается западный ветер: его порывы достигают 23 м/с в Джульфе и 18 м/с в Нафталане.

Согласно прогнозу, нестабильная погода в Азербайджане сохранится до вечера 24 июня.