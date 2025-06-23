https://news.day.az/world/1762673.html ЦАХАЛ нанес массированные удары по военным объектам Ирана - ВИДЕО Двадцать истребителей Военно-воздушных сил Израиля нанесли удары по военным объектам, расположенным в Тегеране и на западе Ирана, использовав более 30 боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает Day.Az. Согласно заявлению, атаки были осуществлены на основе точной разведывательной информации.
ЦАХАЛ нанес массированные удары по военным объектам Ирана - ВИДЕО
Двадцать истребителей Военно-воздушных сил Израиля нанесли удары по военным объектам, расположенным в Тегеране и на западе Ирана, использовав более 30 боеприпасов.
Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает Day.Az.
Согласно заявлению, атаки были осуществлены на основе точной разведывательной информации. Основными целями стали склады ракет, пусковые установки, предназначенные для ударов по территории Израиля, а также военные радиолокационные станции в городах Керманшах и Медан.
Кроме того, удар был нанесён по зенитной ракетной установке, расположенной в центре Тегерана.
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