Нетаньяху о целях Израиля в Иране

Израиль очень близок к реализации своих целей в Иране.

Как передает Day.Az, с таким заявлением выступил на пресс-конференции израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Это режим, который хочет нас уничтожить, и именно поэтому мы начали эту операцию по устранению двух конкретных угроз нашему существованию: ядерной угрозы и угрозы баллистических ракет. Мы шаг за шагом движемся к достижению этих целей, мы очень близки к их достижению", - сказал Нетаньяху.