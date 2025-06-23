https://news.day.az/world/1762677.html Нетаньяху о целях Израиля в Иране Израиль очень близок к реализации своих целей в Иране. Как передает Day.Az, с таким заявлением выступил на пресс-конференции израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Нетаньяху о целях Израиля в Иране
Израиль очень близок к реализации своих целей в Иране.
Как передает Day.Az, с таким заявлением выступил на пресс-конференции израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
"Это режим, который хочет нас уничтожить, и именно поэтому мы начали эту операцию по устранению двух конкретных угроз нашему существованию: ядерной угрозы и угрозы баллистических ракет. Мы шаг за шагом движемся к достижению этих целей, мы очень близки к их достижению", - сказал Нетаньяху.
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