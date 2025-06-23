Серия взрывов в Тегеране

В центре иранской столицы Тегерана зафиксирована серия мощных взрывов.

Как сообщает Day.Az, атаки израильских беспилотников на различные районы города отражаются силами противовоздушной обороны Ирана.

Напомним, что рано утром 13 июня Израиль нанёс массированные авиаудары по территории Ирана. В результате атак погибло большое количество высокопоставленных иранских военных, в том числе начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий КСИР Хосейн, командиры бригады "Анбия ас-Салами" Голамали Рашид и Али Шадмани, а также командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде. Также сообщается о гибели девяти ученых-ядерщиков и ряда высокопоставленных чиновников.

В ответ на удары Тегеран провёл масштабную операцию, выпустив более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников по Тель-Авиву и другим районам Израиля. Атака привела к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.