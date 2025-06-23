Азербайджан нарастил товарный экспорт

В первом квартале 2025 года экспорт товаров из Азербайджана увеличился на 0,5% и достиг 6,2 миллиарда долларов США.

Об этом Day.Az сообщили в Центральном банке Азербайджана.

За этот период объем экспорта в нефтегазовом секторе составил 5,5 млрд долларов, в основном за счет благоприятных цен на сырую нефть и природный газ на мировых рынках.

Основную часть экспорта составила продукция нефтегазового сектора - 5,5 миллиарда долларов. Росту способствовали благоприятные цены на сырую нефть и природный газ на мировых рынках. В частности, экспорт сырой нефти составил 3,5 миллиарда долларов, природного газа - 1,9 миллиарда долларов, нефтепереработанной продукции - 0,1 миллиарда долларов.

Ненефтегазовый экспорт за отчетный период увеличился на 11,8% и составил 0,7 миллиарда долларов.

Импорт товаров в первом квартале также вырос - на 7,2%, достигнув 3,8 миллиарда долларов. Из этой суммы 1,6 миллиарда долларов пришлось на потребительские товары, включая 0,6 миллиарда долларов на продовольственную продукцию. Импорт в ненефтегазовом секторе вырос на 8,2% - до 3,3 миллиарда долларов.

В структуре ненефтегазового импорта увеличился импорт: масла сливочного (43,0%); овощной продукции (29,9%); круп (19,8%); тракторов (15,9%); легковых автомобилей (13,2%); парфюмерии и косметики (8,7%); алкогольных и безалкогольных напитков (5,6%); бумажных изделий (5,1%), табака и табачных изделий (0,9%).

За этот период сократился импорт счетных машин (38,4%); грузовых автомобилей (24,0%); растительных масел (23,2%); коммутационных аппаратов (20,0%); мыла и моющих средств (13,7%); кранов, клапанов, трубопроводной арматуры (12,3%); сахара (6,9%); фармацевтической продукции (4,2%); металлов (2,4%); изделий из камня и стекла (0,5%) и мебельной продукции (0,1%).

В первом квартале 2025 года импорт товаров увеличился на 7,2%, до 3,8 миллиарда долларов США: в том числе общая стоимость импорта потребительских товаров составила 1,6 миллиарда долларов США, из которых 0,6 миллиарда долларов США составили продовольственные товары. Импорт в ненефтегазовом секторе увеличился на 8,2%, до 3,3 миллиарда долларов США.

В структуре ненефтегазового импорта увеличился импорт: сливочного масла (43,0%); овощной продукции (29,9%); круп (19,8%); тракторов (15,9%); легковых автомобилей (13,2%); парфюмерии и косметики (8,7%); алкогольных и безалкогольных напитков (5,6%); бумажной продукции (5,1%), табака и табачных изделий (0,9%).

За этот период сократился импорт счетных машин (38,4%); грузовых автомобилей (24,0%); растительных масел (23,2%); коммутационных аппаратов (20,0%); мыла и моющих средств (13,7%); кранов, вентиле, арматуры трубопроводной (12,3%); сахара (6,9%); фармацевтической продукции (4,2%); металлов (2,4%); изделий из камня и стекла (0,5%) и мебельных изделий (0,1%).

Удельный вес машин, оборудования и других товаров, ввезенных за счет иностранных инвестиций, составил 3,2% от общего объема импорта - или около 0,1 миллиарда долларов США.