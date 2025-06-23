Китай осудил США в ООН
Постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун осудил авиаудары США по иранским ядерным объектам, сообщает Day.Az.
На заседании Совета Безопасности ООН Фу назвал действия США нарушением Устава ООН, международного права, а также суверенитета и территориальной целостности Ирана. Он отметил, что это усугубило напряженность на Ближнем Востоке и нанесло удар по международному режиму ядерного нераспространения.
"Китай призывает к немедленному прекращению огня и боевых действий", - сказал он. Фу подчеркнул, что все стороны, особенно Израиль, должны прекратить огонь, чтобы не допустить дальнейшей эскалации и распространения конфликта. Он призвал соблюдать международное право и избегать обострения ситуации.
По его словам, дипломатические усилия по иранской ядерной проблеме еще не исчерпаны, и есть надежда на мирное решение. Фу призвал стороны вернуться к диалогу и работать над соглашением, приемлемым для всех.
Он также подчеркнул роль Совета Безопасности, призвав принять оперативные меры для урегулирования кризиса.
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