Азербайджан как ключевой узел Евразии

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

В эпоху, когда мир стремительно избавляется от иллюзий глобализации и переходит к прагматике региональных связей, каждое новое соглашение между государствами становится либо декларацией, либо инструментом действия. В мае и июне 2025 года Азербайджан и Китай сделали однозначный выбор в пользу второго. Подписанные ими документы - План сотрудничества по инициативе "Пояс и Путь" и Соглашение о международных мультимодальных перевозках - не просто закрепляют политическую волю. Они кодифицируют новое качество взаимодействия: не символьное, а институциональное; не декларативное, а операционное; не зависимое, а суверенно сбалансированное.

С этого момента Азербайджан окончательно выходит за рамки географического транзитного определения и входит в состав стратегической логистической матрицы Китая как ее структурный элемент, а не только как коридор. Причём речь идёт не о формальной интеграции в инициативу "Пояс и Путь", а о создании юридически оформленного, экономически взаимовыгодного и инфраструктурно подкреплённого пространства совместных интересов, где Баку и Пекин действуют не по логике зависимости, а по логике взаимного расчёта и синхронизации.

Таким образом, Азербайджан не просто усиливает свою роль в Срединном коридоре, вытесняющем северные маршруты, но и фактически становится незаменимым узлом евразийской логистики нового поколения - в условиях, когда скорость, юридическая надёжность и политическая нейтральность становятся главными валютами XXI века.

... Баку присоединился к китайской инициативе "Пояс и Путь" ещё в 2015 году, но по-настоящему конкретные очертания это сотрудничество обрело лишь спустя десятилетие - с утверждением в мае 2025 года нового Плана совместных действий. Подписанный документ не только наполняет двустороннее партнёрство юридическим содержанием, но и превращает политическое намерение в чётко выстроенную систему взаимодействия. План предусматривает сопряжение финансовых, институциональных и цифровых ресурсов, а также формирует архитектуру совместных производственных, логистических и инфраструктурных узлов.

Согласно указу Президента Ильхама Алиева, координация реализации Плана поручена Министерству экономики Азербайджана. Этот шаг подчёркивает централизованный характер подхода Баку и говорит о стратегическом уровне партнёрства с ключевыми государственными структурами КНР, в первую очередь с Государственным комитетом по развитию и реформам.

Второй ключевой документ - Соглашение о мультимодальных перевозках - впервые закрепляет единый юридический и технический режим транзита китайских грузов через территорию Азербайджана. Оно вводит электронные транспортные документы, унифицированные стандарты безопасности и логистической обработки, что позволяет радикально сократить сроки доставки контейнеров из Восточного Китая в Каспийский регион: с 15-17 суток в 2023 году до 7-9 суток в 2025-м.

Как отмечает Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, в первом квартале 2025 года контейнерооборот по Срединному коридору, проходящему через страну, вырос на рекордные 42,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это - самый высокий темп среди всех направлений, охваченных инициативой "Пояс и Путь", что делает Азербайджан флагманом евразийской логистики.

Однако сотрудничество с Китаем давно вышло за рамки транзита. В мае 2025 года китайская корпорация PowerChina официально подтвердила своё участие в строительстве солнечной электростанции мощностью 500 мегаватт в Джебраильском районе. Старт строительных работ намечен на август. Одновременно нефтегазовый гигант CNPC ведёт переговоры с SOCAR о модернизации газоперерабатывающих объектов и возможностях экспорта водорода - в том числе по будущим "зелёным" энергетическим маршрутам в Европу.

Эти проекты органично вписаны в обновлённую энергетическую стратегию Азербайджана, утверждённую в мае 2025 года. Она превращает страну в не только транспортный, но и энергетический хаб Евразии - с опорой на устойчивую, экологически чистую инфраструктуру и гибкие партнёрства на Востоке и Западе.

Изменение глобального логистического ландшафта придаёт всему происходящему особую значимость. После эскалации санкционного противостояния в 2024 году, Китай форсировал переориентацию грузопотоков с маршрута через Россию на альтернативные траектории. В результате Срединный коридор, проходящий через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и далее в Европу, стал не просто вариантом, а стратегическим вектором.

Согласно данным Международного союза железных дорог, по итогам 2024 года объём перевозок по этому маршруту составил 552 тысячи TEU, а в 2025 году прогнозируется рост до 730 тысяч TEU. Примечательно, что более 63% этих грузов проходят через территорию Азербайджана. Это превращает страну в неоспоримого лидера региона, главного посредника между Китаем и Европой и - одновременно - в объект растущей конкуренции со стороны Турции, ЕС и России.

На фоне геоэкономических сдвигов и стратегических вызовов, Азербайджан уверенно укрепляет свои позиции как узловой центр Евразии. Это уже не просто участие в инициативе "Пояс и Путь" - это её переосмысление, где Баку не ведомый, а полноправный соавтор нового евразийского порядка.

Международная реакция на подписанные в апреле-июне 2025 года соглашения варьируется от сдержанного одобрения до плохо скрываемого беспокойства. В июньском докладе Европейского института внешнеполитических отношений подчеркивается высокий потенциал роста транзитной роли Азербайджана, однако указывается и на риск усиливающейся зависимости от китайских логистических решений. Госдепартамент США 12 июня выступил с призывом обеспечить транспарентность и честную конкуренцию при реализации инфраструктурных проектов. На этом фоне Турция демонстрирует полную вовлечённость: министр транспорта Абдулкадир Уралоглу 3 июня заявил о расширении железнодорожного сообщения с Азербайджаном, включая перспективное направление Зангезурского коридора. Эти шаги формируют стратегическое триединство Анкара - Баку - Пекин, способное коренным образом трансформировать геоэкономическую карту континента.

В отличие от Турции, Иран и Россия встретили сближение Баку и Пекина с нескрываемой тревогой. МИД Ирана 5 июня выразил обеспокоенность, утверждая, что новые маршруты якобы подрывают "региональную транзитную стабильность". Москва же предпочла отреагировать через действия: в заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится о "реструктуризации приоритетов" в рамках коридора "Север-Юг" - фактически это признание утраты части влияния на Закавказье.

Суть подписанных соглашений выходит далеко за пределы транспортной повестки. Это - акт институционального самоутверждения. Азербайджан делает ставку не на символическое посредничество, а на реальное оформление своей роли как независимого оператора евразийских энергетических и логистических потоков. В мире, где контейнеры, цифровые платформы и железнодорожные узлы всё чаще определяют политическое влияние, Баку выбирает путь гибкости, технологической сопряжённости и стратегического расчёта. И этот путь уже приносит конкретные плоды.

Подписание в Пекине 23 апреля 2025 года Плана сотрудничества между правительствами Азербайджана и Китая по продвижению инициативы "Пояс и Путь", а также Соглашения о международных мультимодальных перевозках не просто закрепило двусторонние связи. Эти документы переопределяют логику евразийской логистики и превращают Азербайджан из транзитной страны в ключевого оператора стратегической инфраструктуры. Обойти его становится невозможно.

Создание совместных операторов, строительство мультимодальных хабов, развитие Бакинского международного морского торгового порта, станции Алят и грузового аэропорта формируют новую систему, в которой Азербайджан обладает не только физическим контролем над грузопотоками, но и реальным влиянием на тарифную политику. Согласно майскому отчёту порта Баку, грузооборот вырос на 38% в годовом выражении, при этом 71% контейнеров прибыл из Китая. Это не просто статистика - это сигнал о смене маршрутов, приоритетов и центров притяжения.

Новые договорённости предусматривают интеграцию морских, железнодорожных и воздушных маршрутов в единую логистическую цепочку, что обеспечивает гибкость и устойчивость в условиях глобальной нестабильности. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций незамедлительно откликнулся: после подписания соглашений он объявил о готовности вложить до 1,2 млрд долларов в модернизацию логистической инфраструктуры Азербайджана. Эти инвестиции направлены не только на строительство перегрузочных станций в Евлахе и Гяндже, но и на цифровизацию процессов, включая внедрение блокчейн-решений в управление поставками. Речь идёт о встраивании Азербайджана в "цифровой Шёлковый путь" как полноправного узла - не периферийного, а управляющего.

На фоне санкционного давления против России и растущих рисков нестабильности, Срединный коридор через Каспий и Азербайджан становится экономически обоснованной альтернативой. В то время как доставка через Россию занимает 27 дней, маршрут через Азербайджан - всего 10,4 дня. Стоимость перевозки 40-футового контейнера из Сианя в Стамбул также играет в пользу Баку: 3420 долларов против 4870 через Россию. Это не просто выбор маршрута - это выбор логики, в которой экономика побеждает геополитику.

В условиях тектонических сдвигов, когда старая модель глобализации рассыпается под ударами санкций, конфликтов и фрагментации цепочек поставок, именно те государства, которые институционализируют своё участие в новых логистических режимах, обретают настоящую субъектность. Азербайджан - один из таких редких примеров. В 2025 году он окончательно утвердился как самостоятельный игрок евразийской архитектуры - не пассивный участник, а активный конструктор новых правил, маршрутов и стратегий.

В феврале 2025 года Азербайджан и Китай подписали расширенное Соглашение о мультимодальном транспортном сотрудничестве - документ, не просто отражающий, но институционализирующий новый этап стратегического сближения двух стран. Это соглашение стало не только продолжением Плана взаимодействия в рамках инициативы "Один пояс - один путь", утверждённого сторонами в декабре 2023 года, но и первым полноценным переходом от декларативной фазы к юридически оформленной архитектуре транзитной интеграции.

Документ включает комплексные правовые, тарифные, логистические и цифровые компоненты. Впервые в двусторонней практике предусмотрена синхронизация таможенно-транзитных процедур Азербайджана с логистическими стандартами КНР, интеграция Бакинского международного морского торгового порта в Хазара с китайской цифровой системой Logink, а также - ключевой элемент - внедрение унифицированного электронного пропуска e-Corridor. Его пилотное тестирование на маршруте Ляньюньган - Каспий - Тбилиси - Стамбул в апреле 2025 года стало не просто технологической демонстрацией, а символом того, что логистика XXI века строится не на бумаге, а на протоколах совместимости и доверии между государствами.

По данным Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, в период с января по май 2025 года транзит через азербайджанский участок Срединного коридора вырос на 41,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В абсолютных показателях - с 488 тысяч до 692 тысяч TEU, из которых почти 60% составили контейнеры китайского происхождения. Это не просто статистика: это новая логистическая реальность, где Азербайджан превращается в критически важный узел глобального торгового потока между Востоком и Западом.

По прогнозу Международной федерации ассоциаций экспедиторов (FIATA), уже к 2027 году объём транзита из Китая через Азербайджан достигнет 1,1 миллиона TEU, что сравнимо с объёмами ключевых транспортных узлов восточной Европы - таких как Польша и Чехия. Азиатский банк развития в докладе от 10 июня 2025 года отмечает: азербайджанский сегмент Срединного коридора демонстрирует самую высокую плотность инвестиций на каждый километр маршрута - 4,9 млн долларов США на 1 км, что почти в два раза выше, чем на аналогичных участках в Казахстане и Турции.

Но столь стремительный рост - не изолированное явление, а следствие глобальной логистической трансформации. Санкционное сжатие северного коридора через территорию России, стратегическая неустойчивость южного маршрута через Иран и политическая турбулентность в Грузии - особенно после весенних протестов 2025 года - создают эффект вытеснения. Все больше грузов переориентируются на Азербайджан как на стабильную, прогнозируемую и юридически защищённую платформу транзитного движения.

В новых условиях мировой экономики, где логистика стала не просто вопросом скорости доставки, а маркером политической надёжности, Азербайджан выстраивает не просто маршруты, а суверенную инфраструктуру доверия. Интеграция в глобальные цепочки поставок требует не только портов и терминалов, но и договорных систем, гарантирующих предсказуемость, защиту инвестиций и совместимость с цифровыми экосистемами крупнейших экономик мира. Именно на этом пересечении - между технологией, суверенитетом и геоэкономикой - сегодня и строится транзитное будущее Азербайджана.

Одним из ключевых достоинств азербайджанской модели развития остаётся её поразительная гибкость в области геоэкономики. Несмотря на интенсивное и взаимовыгодное сотрудничество с Китаем, Баку последовательно избегает встраивания в жёсткие блоковые конструкции. Это - осознанный выбор: не быть звеном в чьей-то цепи, а формировать собственную архитектуру связности, открытой, но суверенной.

Так, в апреле 2025 года Азербайджан обновил дорожную карту по синхронизации коридора Зангезур - Нахчыван - Карс с трансъевропейской транспортной сетью TEN-T. Этот шаг стал результатом целенаправленных консультаций с Еврокомиссией и отражает стремление Баку интегрироваться в европейское логистическое пространство на условиях взаимного уважения и прагматизма.

А уже в мае в Баку с рабочим визитом прибыла делегация Турецкой логистической платформы UTIKAD. В фокусе переговоров - увеличение пропускной способности железнодорожного участка Хороглу - Садарак, ключевого звена в транспортной оси Восток-Запад.

Выступая на Давосском экономическом форуме 2025 года, глава АЗPROMO Юсиф Аббасов отметил:

"Азербайджан строит не маршруты, а правила игры. Наша цель - не быть мостом между великими державами, а стать архитектором устойчивой инфраструктурной среды, где каждый получает равный доступ и максимальную предсказуемость".

Эти слова наглядно иллюстрируют стратегическую философию Азербайджана: суверенитет через структурированную открытость. В мире, где даже логистика становится полем для геополитических манёвров, Баку отстаивает право на собственные правила игры - универсальные, инклюзивные и устойчивые.

Азербайджан не ограничивается подписанием договоров - он превращает свою роль в систему институтов. Так, в марте 2025 года начал работу Координационный центр мультимодального коридора, в который вошли представители МИД, Министерства экономики, Таможенной службы, Бакинского порта, ADY Container и частных логистических операторов. Центр получил полномочия разрабатывать тарифную политику, регулировать логистические узкие места и вести цифровой мониторинг транзита в режиме реального времени.

Более того, в апреле вступил в силу Закон "О транзитной безопасности и суверенитете логистической инфраструктуры", предусматривающий приоритет национальной юрисдикции над любыми внешними договорами, что обеспечивает автономию в принятии решений в случае кризисов или политических манипуляций со стороны третьих стран.

Аккорд азербайджано-китайских соглашений звучит вовсе не как банальная дипломатическая формальность, а как системное заявление на долгосрочную геоэкономическую роль. Это не итог переговоров, а начало новой архитектуры транзитной Евразии, где Азербайджан впервые выступает не как территория, через которую что-то проходит, а как субъект, который диктует - куда, как и на каких условиях.

Между апрелем и июнем 2025 года Азербайджан оформил свою стратегическую идентичность. Он отказался от роли "моста" - образа, давно исчерпавшего себя в политической лексике, где страна всегда находится между кем-то и чем-то, но никогда - ради себя. Вместо этого Азербайджан становится фундаментом новой евразийской инфраструктурной вертикали, где логистика, цифровая совместимость, правовая предсказуемость и политическая нейтральность формируют устойчивую платформу для взаимодействия регионов, держав и рынков.

Китай, наблюдая за геополитической эрозией северных и южных маршрутов, вкладывается не просто в инфраструктуру Азербайджана, а в его стабильность, институты, суверенное право на регулирование транзита. Впервые с момента запуска инициативы "Один пояс - один путь" Пекин делает ставку на неблокового, нейтрального, но институционально надёжного партнёра, избегающего политических коллизий и умеющего адаптироваться к реалиям многополярности.

На фоне разрушения прежних логистических географий и одновременного возникновения новых санкционных режимов, Азербайджан становится островом макроэкономической предсказуемости. Инвесторы, операторы и регуляторы знают: здесь правила стабильны, тарифы фиксированы, каналы цифровые, решения - быстрые, а политическая риторика - сдержанная. Это даёт не просто конкурентное преимущество, а технологию доверия, которая в XXI веке становится редким ресурсом.

В этот же период Россия теряет почти половину своего китайского контейнерного транзита, Иран вновь оказывается под санкционной дубиной, а Грузия теряет инвестиционный рейтинг. На этом фоне Баку не просто выигрывает - он меняет саму формулу участия в глобальной логистике. Больше не как вспомогательное звено, а как правообладатель маршрута, условий и будущего. Подписанные в 2025 году документы - это не технические соглашения. Это политико-экономический манифест, зафиксированный на уровне международного права, инфраструктурных инвестиций и долгосрочной синхронизации.

Так рождается новый геоэкономический факт: Азербайджан не просто формирует коридор - он становится его гарантом, арбитром и оператором одновременно. Это - качество, которого сегодня не может предложить ни один другой игрок на постсоветском пространстве. Именно поэтому ответ на вопрос "кто определяет логистическую геометрию Евразии?" в 2025 году перестаёт быть гипотетическим.

Ответ уже дан - он оформлен на китайском, английском и азербайджанском языках. Он проложен через порты, рельсы и серверные комнаты. Он подтверждён прогнозами FIATA, дорожными картами ADY, докладами АБР и подписан в Пекине и Баку. И этот ответ звучит так: Азербайджан.