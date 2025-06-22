МАГАТЭ об уровне радиации в Иране после атак США

Уровень радиации после ударов США по ядерным объектам в Иране за пределами этих площадок остался в норме.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном американской атаке.

"Иран проинформировал МАГАТЭ, что на трех объектах не зафиксировано повышения уровня радиации за их пределами. Ситуация на всех остальных площадках в Иране остается такой же, как я докладывал вам три дня назад", - сообщил Гросси.