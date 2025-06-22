США готовы к сделке с Ираном

Вашингтон готов к сделке с Тегераном, которая будет в интересах Ирана, но американская сторона требует от него отказа от ядерных амбиций.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телекомпании CBS.

"Что будет дальше, будет зависеть от того, что Иран решить предпринять. Если они изберут путь дипломатии, мы готовы. Мы можем заключить сделку, которая будет хорошей для них, для иранского народа, для всего мира. Если они изберут другой путь, для них будут последствия", - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

"Посмотрим, что сделает Иран. Я думаю, им нужно выбрать путь мира", - сказал Рубио. По его словам, если иранская сторона "позвонит прямо сейчас" и предложит встречу для проведения переговоров, США "готовы пойти на это".

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.